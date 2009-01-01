مشاهدة مباراة الاهلى والوداد المغربى بث مباشر اليوم bein sport الرياضية

الرباط / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي المغربي بث مباشر المقررة اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بالمغرب.

مباراة الاهلي والوداد بث مباشر تنقل الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والتاسعة لدى مصر عبر شبكة قنوات بي إن سبورت 7 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

في المقابل، يعلق على مباراة الوداد والاهلي، سفيان رشيدي عبر الرياضية (tnt) المغربية من داخل ملعب المركب الرياضي محمد الخامس وسط حرارة متوسطة تبلغ 21 درجة.

والتقى الأهلي بنظيره الوداد لأول مرة في التاريخ، ضمن مواجهات كأس الزيتون عام 2009، حيث شهدت المباراة تألق مصطفى شبيطة ومحمد سمير الذين سجلا هدفي اللقاء.

أما المواجهات بين الطرفين في دوري الأبطال، لها صبغة خاصة تختلف عن جميع المباريات، إذ شهد لقاء العام 2011 تسجيل ستة أهداف ذهابا وهدفين إيابا في ملعب الكلية الحربية والمركب الرياضي.

وعانى الوداد والأهلي عقب عودة النشاط الرياضي الفترة المنصرمة، من أزمة تكدس المباريات في الدوري المغربي والمصري، حيث تمكن نادي القرن من حسم لقب البطولة المصرية.

أما الوداد فلم ينجح في تحقيق إنجاز الأهلي؛ كونه خسر لقب الدوري المغربي في آخر جولة لنظيره الرجاء الذي يواجه الزمالك المصري غدا على ذات الملعب في ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية.