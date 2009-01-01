  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشاهدة مباراة الاهلى والوداد المغربى بث مباشر اليوم bein sport الرياضية

السبت 17 أكتوبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الاهلى والوداد المغربى بث مباشر اليوم bein sport الرياضية



الرباط / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي المغربي بث مباشر المقررة اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بالمغرب.

مباراة الاهلي والوداد بث مباشر تنقل الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والتاسعة لدى مصر عبر شبكة قنوات بي إن سبورت 7 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

في المقابل، يعلق على مباراة الوداد والاهلي، سفيان رشيدي عبر الرياضية (tnt) المغربية من داخل ملعب المركب الرياضي محمد الخامس وسط حرارة متوسطة تبلغ 21 درجة.

والتقى الأهلي بنظيره الوداد لأول مرة في التاريخ، ضمن مواجهات كأس الزيتون عام 2009، حيث شهدت المباراة تألق مصطفى شبيطة ومحمد سمير الذين سجلا هدفي اللقاء.

أما المواجهات بين الطرفين في دوري الأبطال، لها صبغة خاصة تختلف عن جميع المباريات، إذ شهد لقاء العام 2011 تسجيل ستة أهداف ذهابا وهدفين إيابا في ملعب الكلية الحربية والمركب الرياضي.

وعانى الوداد والأهلي عقب عودة النشاط الرياضي الفترة المنصرمة، من أزمة تكدس المباريات في الدوري المغربي والمصري، حيث تمكن نادي القرن من حسم لقب البطولة المصرية.

أما الوداد فلم ينجح في تحقيق إنجاز الأهلي؛ كونه خسر لقب الدوري المغربي في آخر جولة لنظيره الرجاء الذي يواجه الزمالك المصري غدا على ذات الملعب في ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية.

#الأهلي #الوداد #مباراة الأهلي والوداد #بث مباشر #مباراة الوداد والأهلي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

اسعار العملات مقابل الشيكل

قصر هند القحطاني الجديد يتصدر مواقع التواصل (شاهد)

العاروري: رفضنا حواراً مع الادارة الامريكية حول صفقة القرن.. ولا قرار بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تكشف تفاصيل خطتها للتعامل مع فيروس كورونا خلال فصل الشتاء

جنرال إسرائيلي يتحدث عن صفقات تبادل الأسرى وعواقبها: تؤدي لتضارب واضح في المعايير!

وزارة الصحة: 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و241 حالة تعاف

البرهان

كاتبة سودانية تكشف المستور عن تطبيع بلادها مع إسرائيل

مسجد في غزة

الأوقاف بغزة تتحدث عن موسم العمرة وإعادة فتح المساجد ..