حماس : غدًا الأربعاء يوم غضب حقيقي لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن

غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن يوم غد الأربعاء (الأول من تموز)، سيكون بمثابة يوم غضب حقيقي لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن.

وأكد قاسم في تصريحات إذاعية، أن غزة ستكون حاضرة في ميدان المواجهة، وأنها جزء أصيل في مقاومة مخطط الاحتلال وستسقط الرهان على تجزئة الوطن.

وقال "نحن في حركة حماس ومعنا جميع القوى والفصائل الفلسطينية حاضرون وموحدون في الميدان لموجهة مخطط الضم الاستعماري".

وطالب بتوحيد الجهد الفلسطيني وأن تكون هناك حالة وحدة متكاملة ليس فقط في غزة بل ينسحب الأمر على جميع الساحات لمواجهة مخطط الضم.

ودعا قيادة السلطة الفلسطينية إلى المبادرة بالدعوة لعقد الإطار القيادي الموحد والذي هو مطلب الفصائل كافة بما فيها حركة فتح.