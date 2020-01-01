قناة عبرية: الاردن تبعث برسالة الى اسرائيل حول الضم عبر عدة جهات وهذا ما جاء فيها ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 13 العبرية، الليلة الماضية، أن المملكة الأردنية الهاشمية أبلغت إسرائيل عبر عدة وسطاء، أنها ستعارض بشدة أي عملية ضم للمناطق الفلسطينية سواء كانت واسعة أو محدودة.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية تحدثت للقناة، فإن الأردن نقلت الرسالة هذه عبر عدة جهات من بينها رئيس الموساد يوسي كوهين خلال لقائه الأخير مع العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان، والذي كشف عنه منذ أيام.

وبحسب المصادر، فإن العاهل الأردني أبلغ رئيس الموساد أن المملكة لن تفرق بين ضم جزئي أو واسع وأنها سترد بالطرق المناسبة على مثل هذه العملية.

وأشارت إلى أن العاهل الأردني نقل رسالة مماثلة لجهات أوروبية وكذلك أميركية.