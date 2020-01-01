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الأردن: قرار الضم الإسرائيلي "سينسف" أسس عملية السلام

الأربعاء 10 يونيو 2020 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: قرار الضم الإسرائيلي "سينسف" أسس عملية السلام


عمان /سما/

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، مجدداً من أن قرار الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية "سينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية".

ودعا الصفدي، خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية الإتصال المرئي، الى "ضرورة تكاتف جهود دول منظمة التعاون الإسلامي لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم ثلث أراضي دولة فلسطين المحتلة".

وقال الوزير الأردني: إن "طريق السلام العادل هو تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصاً حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مشيراً إلى أن "حماية القدس وهويتها مسؤولية وواجب جماعي".

كما شدد الصفدي على أن "زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام".

وانعقد الإجتماع بدعوة من دولة فلسطين بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها السعودية وتركيا والإمارات العربية وبنجلاديش وجامبيا والنيجر، إضافة إلى وزراء خارجية وممثلي 33 دولة عضو في المنظمة.

وكان آخر اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القضية الفلسطينية بحث فيه الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام أو ما تسمى اعلامياً بـ "صفقة القرن".

#الاردن #مخططات الضم #اسرائيل #فلسطين

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