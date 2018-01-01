نتنياهو يهدد: نحضر لحماس شئ لم تتوقعه في حياتها وسنوجه لها ضربة قاتلة

القدس المحتلة / سما /

هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، حركة حماس بضربة قاتلة اذا استمر اطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية.

وقال نتنياهو في تصريحات اوردتها القناة 20 العبرية، نحضر لحمـاس شيئ لم تتوقعه في حياتها، ربما سنفعل ذلك قبل الانتخابات، مشيرا الى أن الأمر يعتمد على حركة حمـاس.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: إذا لم تضبط حمـ اس نفسها، سنوجه لها ضربة قاتلة.

وأوضح نتنياهو، أنه إذا لم توقف حمـاس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت، مضيفا: لن أفصح عنها لكنها مختلفة عن السابق، ستتذكرون ما قلته.

وفي وقت سابق من اليوم، هاجم أعضاء من حزب الليكود خلال اليومين الماضيين طريقة تعاطي وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت مع توتر الأوضاع في الجنوب قائلين إنه أشد فشلاً من سلفه في المنصب أفيغدور ليبرمان.

وأجبرت المقاومة ليبرمان على الاستقالة من منصبه في صيف 2018، بعد فشل العملية الأمنية لقوة خاصة تسللت للقطاع ومقتل قائدها، إضافة إلى فشله في جولة تصعيد آنذاك.

وذكرت قناة "كان 11" العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال في أحاديث مغلقة مع كبار قادة الليكود إنه محبط من تعامل الوزير مع الأحداث في الجنوب حيث فشل في تهدئة الوضع الأمني واستعادة الردع على الرغم من منحه التأييد والدعم والصلاحية الكاملة بهذا الخصوص.

وبينت القناة أن نتنياهو هيأ الأرضية لمهاجمة بينيت واتهامه بتردي الوضع الأمني في الجنوب وذلك في محاولة للدفاع عن نفسه أمام اتهامات سكان الغلاف له بالتقاعس في حمايتهم والعجز عن مواجهة البالونات المتفجرة والصواريخ.

يأتي ذلك بعد جلسة عاصفة للكنيست أمس الاثنين والمخصصة لمساءلة حكومة الاحتلال حول تقاعسها في حماية سكان الغلاف أمام البالونات المتفجرة والصواريخ خلال الفترة الأخيرة.

وبدأ الشبان الفلسطينيون بإطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات القريبة من قطاع غزة، ضمن الوسائل الشعبية لمسيرات العودة وكسر الحصار