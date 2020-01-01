الاحتلال يهدد إطلاق البالونات المفخخة من غزة سيؤدي لاتخاذ اجراءات جديدة.. منها وقف حركة الصيادين

القدس المحتلة / سما /

عقبت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، على اطلاق البالونات المفخخة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف المحاذية للقطاع.

وقالت القناة العبرية، إن إطلاق البالونات المتفجرة من غزة سيؤدي إلى وقف حركة الصيادين في البحر ووقف إدخال الوقود لـ غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم حتى يعود الهدوء .

و شهدت مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم عدداً من الانفجارات، بسبب البالونات الحارقة والمتفجرة التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع غزة. بحسب مصادر عبرية.

ووفقاُ لوسائل الإعلام الإسرائيلية، استغل الشبان الفلسطينيون الظروف الجوية وأطلقوا منذ ساعات الصباح عدداً كبير من البالونات، وصلت إحداها مدينة اسدود بفعل حركة الرياح القوية.

اقرأ/ي ايضا: من جديد غلاف غزة ومدن الجنوب تحت وقع القنابل

وذكرت القنوات العبرية، أنه ولأول مرة وصلت البالونات المفخخة إلى مدينة عسقلان واسدود جنوب إسرائيل.

وزعمت الشرطة الاسرائيلية، أنّ البالونات كانت تحمل عبوات ناسفة كبيرة، سقطت بالقرب من أحد المتنزهات في أسدود وعسقلان لأول مرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنّ قواتها وخبراء المتفجرات يتعاملون مع جسم مفخخ متصل بعدد من البالونات، حيث سقط على طول خط الساحل في مدينة أسدود.

وأوضح موقع "حدشوت بتاخون سدي العبري"، أن عشرات البالونات المفخخة أطلقت من قطاع غزة نحو المستوطنات منذ صباح اليوم، ولا يعرف حجم الأضرار الناجمة عنها حتى اللحظة.

من جهتها قالت صحيفة "معاريف العبري"، أن الشرطة الإسرائيلية نجحت في تفكيك وتحييد عبوة متفجرة، كانت مثبتة بمجموعة بالونات، اطلقت من غزة، وسقطت داخل مدينة أسدود.

اقرأ/ي ايضا: مستوطنو الغلاف: نتنياهو يحتسي القهوة ونحن لا نستطيع الخروج من منازلنا

وتعليقا على اطلاق البالونات، وجه مستوطنو "غلاف غزة" استغاثات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عقب إطلاق البالونات الحارقة من القطاع اتجاه المستوطنات.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مستوطنو الغلاف قولهم: يجب على نتنياهو للمجيء إلى غلاف غزة ويشاهد الرعب الذي نعيشه، لقد سأمنا ويجب وضع حد لهذا الرعب.

وأضافوا "أنت تحتسي القهوة في تل أبيب ونحن لا نستطيع الخروج من منازلنا".

وزعم الاحتلال أنه تم رصد مجموعة من البالونات المفخخة أطلقت من غزة وقد عثر عليها في "أسدود".

وقال موقع "0404"، إنه تم العثور على مجموعة بالونات تحمل جسماً مشبوهاً في أسدود، مشيراً إلى أن قوات الشرطة وخبراء المتــفجرات تعاملوا معها.

وكانت طائرات الاحتلال شنّت الليلة الماضية غارات على أهداف شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات مفخخة من القطاع، بحسب بيان للجيش.