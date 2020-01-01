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مستوطنو الغلاف: نتنياهو يحتسي القهوة ونحن لا نستطيع الخروج من منازلنا

الجمعة 17 يناير 2020 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنو الغلاف: نتنياهو يحتسي القهوة ونحن لا نستطيع الخروج من منازلنا


القدس المحتلة / سما /

وجه مستوطنو "غلاف غزة" استغاثات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عقب إطلاق البالونات الحارقة من القطاع اتجاه المستوطنات.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مستوطنو الغلاف قولهم: يجب على نتنياهو للمجيء إلى غلاف غزة ويشاهد الرعب الذي نعيشه، لقد سأمنا ويجب وضع حد لهذا الرعب.

وأضافوا "أنت تحتسي القهوة في تل أبيب ونحن لا نستطيع الخروج من منازلنا".

وزعم الاحتلال أنه تم رصد مجموعة من البالونات المفخخة أطلقت من غزة وقد عثر عليها في "أسدود".

وقال موقع "0404"، إنه تم العثور على مجموعة بالونات تحمل جسماً مشبوهاً في أسدود، مشيراً إلى أن قوات الشرطة وخبراء المتــفجرات تعاملوا معها.

وكانت طائرات الاحتلال شنّت الليلة الماضية غارات على أهداف شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات مفخخة من القطاع، بحسب بيان للجيش.

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