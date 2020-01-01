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من جديد غلاف غزة ومدن الجنوب تحت وقع القنابل

الجمعة 17 يناير 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
من جديد غلاف غزة ومدن الجنوب تحت وقع القنابل


القدس المحتلة / سما /

شهدت مستوطنات غلاف منذ صباح اليوم الجمعة عدداً من الانفجارات، بسبب البالونات الحارقة والمتفجرة التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع غزة.

ووفقاُ لوسائل الإعلام الإسرائيلية، استغل الشبان الفلسطينيون الظروف الجوية وأطلقوا منذ ساعات الصباح عدداً كبير من البالونات، وصلت إحداها مدينة اسدود بفعل حركة الرياح القوية.

وذكرت القنوات العبرية، أنه ولأول مرة وصلت البالونات المفخخة إلى مدينة عسقلان واسدود جنوب إسرائيل.

وزعمت الشرطة الاسرائيلية، أنّ البالونات كانت تحمل عبوات ناسفة كبيرة، سقطت بالقرب من أحد المتنزهات في أسدود وعسقلان لأول مرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنّ قواتها وخبراء المتفجرات يتعاملون مع جسم مفخخ متصل بعدد من البالونات، حيث سقط على طول خط الساحل في مدينة أسدود.

وأوضح موقع "حدشوت بتاخون سدي العبري"، أن عشرات البالونات المفخخة أطلقت من قطاع غزة نحو المستوطنات منذ صباح اليوم، ولا يعرف حجم الأضرار الناجمة عنها حتى اللحظة.

من جهتها قالت صحيفة "معاريف العبري"، أن الشرطة الإسرائيلية نجحت في تفكيك وتحييد عبوة متفجرة، كانت مثبتة بمجموعة بالونات، اطلقت من غزة، وسقطت داخل مدينة أسدود.

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