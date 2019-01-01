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نقابة الصحفيين تحذر اعضاءها من المشاركة في تدريب اعلامي في امريكا

الإثنين 04 نوفمبر 2019 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تحذر اعضاءها من المشاركة في تدريب اعلامي في امريكا


غزة / سما/

وجهت نقابة الصحفيين الفلسطينيين انذارا لصحفيين يعتزمون المشاركة في برنامج تدريبي للاعلام بعدم المشاركة في الدورة التدريبية المذكورة مهددة باتخاذ اجراءات ضد من يشارك من الصحفيين ومؤسساتهم.
وقالت لنقابة قي بيان لها " ان بعض الصحفيين والصحفيات ممن تم دعوتهةم من قبل الإدارة الأميركية واعتذروا
ابلغوا النقابه ان عدد من الصحفيين والصحفيات من غزه والضفه سيكون سفرهم خلال الأيام أو الساعات القادمة ولم يلتزموا بقرار النقابة أو اعتبروا ان القرار غير جدي". 
وتؤكد أن النقابه جادة جدا باتخاذ خطوات غير مسبوقه وإجراءات صارمه اقلها  نشر أسماء المؤسسات الإعلامية التي رشحت بعض صحفييها وطردهم من النقابة ونشر اسماءهم بقائمة سوداء هم و مؤسساتهم وستتخذ النقابة  قرارات  تتناسب مع عملهم الأسود ضد اقدس  مكان على وجه الأرضعاصمتنا الأبدية القدس سيدة المدن ودرة تاجها جوهر قضيتنا الوطنية وجوهر الصراع مع الإحتلال والتواطؤ مع الاحتلال  وادارة ترامب حيث ان التواطؤ ضد القدس جريمة"
وقالت النقابة انه سيتم الاعلان عن  قرارات النقابة مجرد التاكد من سفر أي أحد إلى هذه الدعوة المشبوهة في محتواها وموعدها وتحديها لإرادة شعبنا ولارادة النقابة".
ويذكر ان عدد كبير من المؤسسات الاعلامية بما فيها "سما" قررت عدم المشاركة في الدورة المذكورة. ويذكر ان البرنامج المذكور شارك فيه مئات الاعلاميين والصحفيين الفلسطينيين خلال اكثر من 25 عاما مئات الصحفيين الفلسطينيين الا ان النقابة اصدرت قرارها بعد نقل السفارة الامريكية الى القدس وكتعبير احتجاجي على القرار الاميركي .



 

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