عريقات يطلع على نتائج المباحثات القطرية الامريكية بشأن صفقة القرن

رام الله / سما /

اطلع نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على نتائج اللقاء القطري- الأميركي.

واطلع آل ثاني عريقات على المحادثات التي تمت بين الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبين الوفد الأميركي برئاسة جيراد كوشنير.

وأكد وزير خارجية قطر و الامير ، في اجتماعين منفصلين، على ان الحل السلمي للصراع يتطلب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل، استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالمواقف الثابتة للأمير تميم بن حمد ال ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني والحكومة القطرية والشعب القطري الشقيق، على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.