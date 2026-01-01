"هآرتس" تتحدث عن هدف كبير تسعى إليه إسرائيل في لبنان لا يتعلق بنزع سلاح حزب الله

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يقدر أن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله.

وأضافت الصحيفة: "يقول الجيش إنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، لكنه يعتقد أنها تخدم مصلحة فصل الساحة اللبنانية عن الساحة الإيرانية".

وأوضحت أن "القيادة السياسية أمرت بإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان لتأمين البلدات الشمالية الحدودية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله: "حزب الله يخسر موارده، وعدد ضحاياه هائل، ونعمل على عزله عن المحور وعن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف المصدر: "المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ضرورية، فهي تقطع الصلة مع إيران، ولست متأكدا من أن هذا سيؤدي إلى نتائج عملية تتمثل في نزع سلاح حزب الله".

يذكر أن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، قد أكد في وقت سابق، أن"نزع سلاح المقاومة هو تجريد للبنان من مناعته الدفاعية وتمهيد للإبادة"، موضحا أنه لا يمكن القبول بذلك.