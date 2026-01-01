  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"هآرتس" تتحدث عن هدف كبير تسعى إليه إسرائيل في لبنان لا يتعلق بنزع سلاح حزب الله

الجمعة 29 مايو 2026 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس" تتحدث عن هدف كبير تسعى إليه إسرائيل في لبنان لا يتعلق بنزع سلاح حزب الله



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يقدر أن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله.

 

وأضافت الصحيفة: "يقول الجيش إنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، لكنه يعتقد أنها تخدم مصلحة فصل الساحة اللبنانية عن الساحة الإيرانية".

 

وأوضحت أن "القيادة السياسية أمرت بإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان لتأمين البلدات الشمالية الحدودية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله: "حزب الله يخسر موارده، وعدد ضحاياه هائل، ونعمل على عزله عن المحور وعن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف المصدر: "المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ضرورية، فهي تقطع الصلة مع إيران، ولست متأكدا من أن هذا سيؤدي إلى نتائج عملية تتمثل في نزع سلاح حزب الله".

يذكر أن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، قد أكد في وقت سابق، أن"نزع سلاح المقاومة هو تجريد للبنان من مناعته الدفاعية وتمهيد للإبادة"، موضحا أنه لا يمكن القبول بذلك.

الأكثر قراءة اليوم

بلير يكشف عن محادثات مرتقبة مع حماس

يديعوت : حرب مسيرات حزب الله تتصاعد وتنذر بانفجار أوسع للمواجهة في غزة والصفة ..

نتنياهو يعلن تجاوز قواته نهر الليطاني في لبنان..

الكوبت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة والجيش الاميركي يشن غارات على مواقع إيرانية فجر اليوم ..

اتهمت ترامب بـ"الاعتداء الجنسي".. العدل الأميركية تفتح تحقيقاً مع الكاتبة إي جين كارول

اسرائيل: انخفاض كبير على أسعار الوقود بداية الأسبوع المقبل

"جعجع يتصرف كأنه موسى" ..جنبلاط: قيادة حزب الله باتت تحت التأثير الإيراني كاملا

الأخبار الرئيسية

"حماس" تحذر من انهيار اتفاق غزة بعد قتل إسرائيل 20 فلسطينياً خلال 48 ساعة

مصدر إسرائيلي: المرشد الإيراني لم يوافق على الاتفاق وبالتالي ترامب لن يوافق عليه] المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

IMG_5015

"أكسيوس": واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق هام بانتظار موافقة ترامب ليصبح مبرما ونهائيا

نتنياهو يعلن تجاوز قواته نهر الليطاني في لبنان..

يديعوت : حرب مسيرات حزب الله تتصاعد وتنذر بانفجار أوسع للمواجهة في غزة والصفة ..