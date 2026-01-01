"أكسيوس": واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق هام بانتظار موافقة ترامب ليصبح مبرما ونهائيا

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر بأن الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فيما لم يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته النهائية بعد.

وأوضح أن "توقيع مذكرة التفاهم سيمثل أبرز اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مطالب واشنطن المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني سيحتاج إلى مزيد من المفاوضات المكثفة".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "معظم بنود الاتفاق جرى التوافق عليها حتى الثلاثاء، لكن الجانبين كانا لا يزالان بحاجة إلى موافقة القيادات العليا".

وأشار المسؤولون إلى أن الإيرانيين أبلغوا الوسطاء لاحقا بأنهم حصلوا على الموافقات اللازمة وأنهم مستعدون للتوقيع، فيما لم تؤكد طهران ذلك رسميا، كما أطلع المفاوضون الأمريكيون ترامب على تفاصيل الاتفاق، إلا أنه لم يمنح موافقته فورا، حيث قال مسؤول أمريكي للموقع إن "الرئيس ترامب أبلغ الوسطاء بأنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر".

ووفقا لـ"أكسيوس"، تنص مذكرة التفاهم على أن تكون الملاحة عبر مضيق هرمز "غير مقيدة"، بما يشمل عدم فرض رسوم أو التعرض للسفن، على أن تزيل إيران جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما.

وأكد الموقع أن "الحصار البحري الأمريكي سيرفع تدريجيا بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري، كما تتضمن المذكرة، تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى بدء مفاوضات خلال فترة الستين يوما بشأن كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وآلية التعامل مع أنشطة التخصيب الإيرانية".

وأوضح الموقع أنه "في المقابل، ستلتزم الولايات المتحدة، بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى بحث آلية لمساعدة إيران على استئناف تلقي السلع والمساعدات الإنسانية".