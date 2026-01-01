  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعلن تجاوز قواته نهر الليطاني في لبنان..

الخميس 28 مايو 2026 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن تجاوز قواته نهر الليطاني في لبنان..



القدس المحتلة/سما/

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متتالية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، وسط تصعيد ميداني واسع على أكثر من محور في الجنوب والبقاع.

وأفادت مصادر محلية بأن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت بلدة سحمر، قبل أن تعلن القناة لاحقا عن غارة ثالثة على البلدة نفسها في البقاع الغربي.

- تصريحات نتنياهو

وفي السياق نفسه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال تجاوزت نهر الليطاني، مؤكدا أن إسرائيل توجه "ضربات قوية جدا" في لبنان، وتعمل على إيجاد حل لما وصفه بتهديدات حزب الله.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، إذ نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن نتنياهو قوله إنه أمر بتوسيع العمليات البرية، وإن قوات الاحتلال تعمل على السيطرة على مناطق مرتفعة لتعزيز ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية" وحماية مستوطنات الشمال.

الأكثر قراءة اليوم

10 شهداء وجرحى في قصف مبنى ..الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين بارزين من كتائب القسام في مدينة غزة

ترامب يهدد "بتدمير" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز

حشود يهودية تطالب حاكم نيويورك بالتنحي

فيديو "مطاردة المسيرة" يهز إسرائيل.. هل فقدت تل أبيب السيطرة على جبهة الشمال بشكل كامل؟

هيئة البث: ممثلون عن “مجلس السلام” سيدخلون غزة خلال الأيام المقبلة للمرة الأولى

بلير يكشف عن محادثات مرتقبة مع حماس

ترامب: لا اتفاق مع إيران حالياً ولن نرفع العقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم

الأخبار الرئيسية

يديعوت : حرب مسيرات حزب الله تتصاعد وتنذر بانفجار أوسع للمواجهة في غزة والصفة ..

الإعلام العبري :سلاح الجوّ أوهن من سحق الحزب والشمال منطقة أشباحٍ والمستوطنون يتهّمون الجيش والحكومة بالكذب

واشنطن تلاحق المقررة الأممية "البانيز" مجدداً وتفرض عقوبات عليها وتدرجها ضمن “القائمة السوداء”..

IMG_5008

الكوبت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة والجيش الاميركي يشن غارات على مواقع إيرانية فجر اليوم ..

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس