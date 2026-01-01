يديعوت : حرب مسيرات حزب الله تتصاعد وتنذر بانفجار أوسع للمواجهة في غزة والصفة ..

القدس المحتلة/سما/

يواصل حزب الله استخدام سلاح الطائرات المسيّرة المفخخة التي باتت تشكل عاملا مؤثرا في الميدان في مواجهة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية والذي لم يتوقف .

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت يواجه سكان مستوطنات شمال إسرائيل وجنود الجيش المنتشرين في المنطقة، إضافة إلى الجنود المتواجدين جنوب لبنان، مخاطر متزايدة نتيجة هذه الطائرات المسيّرة حيث أن إصابة واحدة قد تكون كافية للتسبب في حادثة ميدانية خطيرة.

وفي هذا السياق، نقل موقع "واي نت" عن قائد لواء مناشيه السابق، أورين زيني، قوله إن هذا النوع من التهديدات قد يمتد لاحقا إلى قد يصل، على سبيل المثال، إلى كفار سابا في المستقبل،

وقال متحدثا عن الإنذارات في الشمال واستمرار القتال في لبنان: "الوضع ليس بسيطاً. إنه يُمثل تحدياً حقيقياً لقواتنا. مسألة الطائرات المسيّرة المتفجرة هذه تظهر فجأة، وتُفاجئ القوات".ولكن للأسف، الثمن باهظ في هذه المرحلة. لقد فقدنا عدداً من الجنود.

واضاف : بصفتي مقاتلا طوال سنوات خدمته في القطاع، وشاهدتُ كيف تصل الشحنات من الشمال إلى غزة، فلا شك لديّ في أن هذا الأمر سيصل أيضًا إلى غزة والضفة الغربية.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، إلى جانب سكان الشمال، يعمل الجنود في لبنان تحت وطأة الخطر، حتى دون خوض قتال فعلي حيث يبذل حزب الله قصارى جهده لطرد الجيش الإسرائيلي من القرى والخط الأصفر، ولذلك يستخدم النيران في حرب استنزاف.

يطلق حزب الله ما بين عشرة إلى خمسة عشر طائرة مسيّرة مفخخة يوميًا، معظمها باتجاه جنود الاحتلال في لبنان، وعدد قليل منها على المستوطنات الواقعة على خط المواجهة. يتم اعتراض معظم هذه الطائرات، لكن طائرة واحدة يوميا تكفي لإحداث أضرار جسيمة.