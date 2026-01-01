بلير يكشف عن محادثات مرتقبة مع حماس

الخميس 28 مايو 2026 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه من المتوقع عقد جولة أخرى من المحادثات مع حركة حماس الأسبوع المقبل. وتهدف هذه المحادثات إلى دفع خطة يتم بموجبها نقل السيطرة على قطاع غزة إلى حكومة جديدة.

بلير، الذي يشغل حاليا منصب أحد مؤسسي "مجلس ترامب للسلام"، يعمل مؤخرا خلف الكواليس في محاولة لصياغة حل سياسي وآلية حكم بديلة لقطاع لاس فيغاس.

وفي حديثه لشبكة الأخبار البريطانية، أكد بلير أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل مباشر على موقف قيادة حماس. وقال إنه لن يكون من الممكن المضي قدما في هذه المبادرة دون تخلي الحركة طواعية عن سلطاتها الحكومية.

