اسرائيل: انخفاض كبير على أسعار الوقود بداية الأسبوع المقبل

الخميس 28 مايو 2026 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

من المتوقع انخفاض أسعار الوقود بشكل ملحوظ منتصف ليل الأحد، لكن سيحدث تطور غير متوقع في اللحظات الأخيرة. إذ يُتوقع أن تنخفض الأسعار إلى أقل من ثمانية شواقل مجددا، لتستقر عند 7.80-7.90 شيكل للتر البنزين الواحد.

وخلال الشهرين الماضيين، ارتفعت أسعار الوقود إلى 8.07 شيكل للتر الواحد لبنزين 95 أوكتان للخدمة الذاتية، و8.32 شيكل للتر الواحد للخدمة الكاملة.

ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض غير المسبوق في سعر صرف الدولار في الأسابيع الأخيرة، والذي يصل إلى حوالي 4% منذ 30 أبريل، عندما كان سعر صرف الدولار 2.95 شيكل فقط، وانخفاض سعر برميل النفط من 114 دولارا في 30 أبريل إلى 95-88 دولارا في 27 مايو، إلى خفض سعر لتر الوقود في إسرائيل بما لا يقل عن 20 أغورة.

سيعتمد السعر الجديد على تغيرات أسعار النفط والدولار بحلول يوم الجمعة من هذا الأسبوع.

وابتداءً من الخامس والعشرين من الشهر، ستقوم وزارة الطاقة الإسرائيلية، بحساب تغيرات أسعار النفط لمدة خمسة أيام، وإذا لم ترتفع الأسعار ولم يحدث ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار بحلول مساء الجمعة، فمن المتوقع انخفاض ملحوظ في أسعار الوقود في إسرائيل ابتداءً من يوم الاثنين الموافق الأول من يونيو.

