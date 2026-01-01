الكوبت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة والجيش الاميركي يشن غارات على مواقع إيرانية فجر اليوم ..

الخميس 28 مايو 2026 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت/ وكالات/

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

 

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحافي "أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

يأتي ذلك، فيما أفادت وكالة "رويترز" فجر اليوم الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل "تهديدا" للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي "شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".

