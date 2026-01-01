ترامب يهدد "بتدمير" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت الأخيرة السيطرة على مضيق هرمز، مشددا على أن الممر المائي الاستراتيجي يجب أن يظل مفتوحا للجميع دون سيطرة أي طرف عليه.

جاءت تصريحات ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، حيث قال: "ستكون المضائق مفتوحة للجميع، ولن يسيطر عليها أحد. سنشرف عليها نحن. سوف تتصرف عمان مثل أي دولة أخرى، وإلا فسيتعين علينا تدميرهم".

وفي تطور متصل، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، للصحفيين بأن طهران ومسقط تجريان مفاوضات مشتركة لتحديد نظام جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز. وتأتي هذه المفاوضات في إطار مساعٍ إقليمية لإعادة تعريف الترتيبات الأمنية والقانونية للمضيق.

ويرى مراقبون أن سلطنة عمان تسعى، بفضل علاقاتها المتوازنة مع إيران والولايات المتحدة ودول الخليج، إلى لعب دور الوسيط المحوري في صياغة ترتيبات بحرية جديدة، مع التأكيد على أن أمن مضيق هرمز يجب أن يُدار من قبل دول المنطقة، لا عبر تحالفات عسكرية خارجية.

أدى التصعيد حول إيران إلى حظر فعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية من دول الخليج. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، متجاوزة 111 دولارا للبرميل.

كما تسبب الإغلاق في ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الصناعية في معظم دول العالم، وسط تحذيرات اقتصادية من اضطرابات خطيرة قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل أن تعلن واشنطن وطهران هدنة في 8 أبريل. وتستمر الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع، مع وساطة تقودها باكستان.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في وقت سابق رفضه لفكرة تسليم اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا أو الصين، مؤكدا أن بلاده ستشرف على المضيق، لكنه شدد على أنه "لن يسيطر عليه أحد" لأنه مياه دولية.