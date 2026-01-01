واشنطن تطالب بفتح مضيق هرمز فورا وإيران ترفض دون اتفاق نهائي وترامب يلوح بحصار بحري

وكالات - سما-

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين مطلعين على سير المحادثات أن واشنطن طالبت طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري خلال المفاوضات الجارية.

وبحسب المصادر ذاتها، رفض الوفد الإيراني الاستجابة لهذا الطلب، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق لن تتم إلا ضمن اتفاق نهائي وشامل بين الجانبين.

ولوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية فرض حصار بحري على إيران في حال عدم قبولها بالعرض الأميركي الأخير، في خطوة وصفها بأنها “ورقة ضغط” لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، وتعثر المفاوضات الجارية بين الجانبين، وسط تهديدات متبادلة وتباين حاد حول ملفات رئيسية، أبرزها البرنامج النووي الإيراني ومضيق "هرمز".