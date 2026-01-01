اجتماع رباعي في باكستان يضم مصر والسعودية وتركيا حول الحرب على إيران

تستعد إسلام أباد لاستضافة اجتماع رباعي لوزراء خارجية باكستان وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية يوم الاثنين، الموافق 30 مارس/آذار، لمناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الباكستاني.

وهذا هو الاجتماع الأول من نوعه بين الدول الأربع منذ اندلاع الحرب.

وفي مقابلة مع قناة "الخبر" التلفزيونية التركية الخاصة، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأنه كانت هناك خطط مبدئية لاستضافة هذه المحادثات في تركيا.

وقال فيدان خلال المقابلة: "ولكن نظرًا لتعذّر مغادرة شقيقنا الباكستاني لبلاده، فقد قمنا بنقل مكان الاجتماع إلى باكستان".

وقد برزت باكستان كوسيط محوري في الجولة الدبلوماسية الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قامت بنقل خطة سلام مكونة من 15 نقطة، كانت واشنطن قد اقترحتها، إلى الجانب الإيراني.

وكتب وزير الخارجية إسحاق دار على منصة "إكس"، تويتر سابقًا يوم الخميس الماضي، إن هناك "محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران من خلال رسائل تنقلها باكستان".