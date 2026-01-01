اجتماع رباعي في باكستان يضم مصر والسعودية وتركيا حول الحرب على إيران

السبت 28 مارس 2026 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع رباعي في باكستان يضم مصر والسعودية وتركيا حول الحرب على إيران



اسلام اباد/وكالات/

تستعد إسلام أباد لاستضافة اجتماع رباعي لوزراء خارجية باكستان وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية يوم الاثنين، الموافق 30 مارس/آذار، لمناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الباكستاني.

وهذا هو الاجتماع الأول من نوعه بين الدول الأربع منذ اندلاع الحرب.

وفي مقابلة مع قناة "الخبر" التلفزيونية التركية الخاصة، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأنه كانت هناك خطط مبدئية لاستضافة هذه المحادثات في تركيا.

وقال فيدان خلال المقابلة: "ولكن نظرًا لتعذّر مغادرة شقيقنا الباكستاني لبلاده، فقد قمنا بنقل مكان الاجتماع إلى باكستان".

وقد برزت باكستان كوسيط محوري في الجولة الدبلوماسية الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قامت بنقل خطة سلام مكونة من 15 نقطة، كانت واشنطن قد اقترحتها، إلى الجانب الإيراني.

وكتب وزير الخارجية إسحاق دار على منصة "إكس"، تويتر سابقًا يوم الخميس الماضي، إن هناك "محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران من خلال رسائل تنقلها باكستان".

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إيراني ينشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف و11 قتيلا و171 مصابا جراء الضربات الايرانية..

رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران

رام الله: إيقاف موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية والتحقيق بتعليق مسيء للأردن

المالية الفلسطينية تنشر مسودة موازنة 2026 وتدعو المواطنين لإبداء آرائهم

دول الخليج وإندونسيا وتركيا تقاتل معنا ..ترامب: سحقنا القدرات العسكرية والنووية لإيران و"الناتو" خذلنا في الميدان

جراح بعضهم مكينة.. إصابة 12 جندياً امريكياً في هجوم صاروخي على قاعدة الأمير سلطان في السعودية ..

لأول مرة منذ بداية الحرب .. صواريخ من اليمن تجاه إسرائيل

الأخبار الرئيسية

مصادر فلسطينية : "حماس" تسلمت خطة "مجلس السلام" لنزع السلاح وانسحاب إسرائيل من غزة على مراحل ..

جيش منهك يخشى الظلام ..اصابة 9 جنود اسرائيليين في مواجهات عنيفة مع مقاتلي حزب الله في لبنان

ثلاثة شهداء بخروقات إسرائيلية مُستمرة لـ "هدنة غزة"

جراح بعضهم مكينة.. إصابة 12 جندياً امريكياً في هجوم صاروخي على قاعدة الأمير سلطان في السعودية ..

لأول مرة منذ بداية الحرب .. صواريخ من اليمن تجاه إسرائيل