جيش منهك يخشى الظلام ..اصابة 9 جنود اسرائيليين في مواجهات عنيفة مع مقاتلي حزب الله في لبنان

السبت 28 مارس 2026 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش منهك يخشى الظلام ..اصابة 9 جنود اسرائيليين في مواجهات عنيفة مع مقاتلي حزب الله في لبنان



القدس المحتلة/سما/


اعلن الإسرائيلي عن إصابة خطيرة لضابطين ومتوسطة لـ 7 جنود إسرائيليين في حادثتين جنوب لبنان.
وقالت اذاعة الجيش ان مقاتلي حزب الله شنوا هجمات مكثفة بالصواريخ ليلة امس ودارت مواجهات من المسافة صفر في محاور التقدم لقوات الجيش معتبرة ان الليلة الماضية هي الأقسى من ناحية الخسائر منذ بدء الهجوم على لبنان.
من جهتها قالت صحيفة معاريف العبرية ان جيش منهك يقع فريسة لمقاتلي حزب الله في لبنان من والاخبار السيئة تتوالى وجنودنا يخشون حلول مشيرة إلى تحذير رئيس الأركان زامير من ان الجيش على وشك الانهيار وانه يرفع عسرة إعلام حمراء امام القيادة السياسية.

