تفاصيل تسريب ضابط إسرائيلي لتوقيت ضربات إيران للمراهنة وأرباح بمئات الآلاف

القدس المحتلة / سما /

كشفت محكمة إسرائيلية عن لائحة اتهام مثيرة ضد ضابط في سلاح الجو برتبة رائد، متهم بتسريب معلومات سرية للغاية حول توقيت الضربات الإسرائيلية على إيران في يونيو 2025.

واستخدم الضابط الإسرائيلي تلك المعلومات في المراهنة على منصة "بوليماركت" الإلكترونية، محققا مع شريك له أرباحا طائلة بلغت نحو 244 ألف دولار، في قضية هزت الأوساط الأمنية وعرضت عمليات عسكرية للخطر.

وفقا للائحة الاتهام، اتفق الضابط وشريكه على خطة محكمة: يقوم الضابط بإبلاغ شريكه بتوقيت الهجوم السري، بينما يتولى الشريك وضع الرهانات على منصة التنبؤات الإلكترونية، على أن يتقاسما الأرباح. ويُزعم أن الشريك نفذ عدة رهانات توقعت ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران قبل يوليو، مستخدما المعلومات المسربة من الضابط، وكان يزيد المبلغ المراهن به مع تقدم استعدادات العملية.

في عشية العملية، كان الضابط في قاعدة جوية بجنوب إسرائيل، وحضر إحاطة سرية حول الضربة المخطط لها. ورغم تحذيره بضرورة كتمان المعلومات وتوقيعه تعهدا بعدم الإفصاح، نقل التفاصيل فورا إلى شريكه وحثه على زيادة رهاناته، مشيرا إلى أن المنصة تتيح المراهنة على تنفيذ الضربة قبل منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة.

وعند إقلاع الطائرات الإسرائيلية، أرسل الضابط رسالة لشريكه نصها: "الأمر يحدث الآن". ثم أخبر الشريك خمسة أصدقاء بأنه وضع رهانا بناء على معلومات من ضابط احتياط، وحذرهم من مشاركة تفاصيل الضربة "حتى لا نذهب إلى السجن". وربح الرجلان 162 ألف دولار من هذه الرهانات، واتفقا على تقاسم الأرباح بعد عودة الضابط من الخدمة الاحتياطية.

واستمر الاثنان في المراهنة على أسئلة أمنية خلال العملية، مثل ما إذا كانت إسرائيل ستعلن انتهاء العملية في إيران بحلول يوليو، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنفذ عملا عسكريا هناك.

وبعد انتهاء الحرب في 26 يونيو، حول الشريك 74680 دولارا من العملات المشفرة إلى الضابط. وفي سبتمبر، واصل الضابط نقل معلومات سرية لشريكه بعد مشاركته في عملية سرية لسلاح الجو الإسرائيلي في اليمن، وربحا حوالي 5,500 دولار إضافية.

وفي يناير، شارك الضابط معلومات عن "تصعيد" في موقع محذوف من لائحة الاتهام، وحذر شريكه من البقاء في حالة تأهب، مما دفع الشريك للمراهنة على أسئلة حول ضرب إسرائيل لإيران بنهاية يناير أو مارس 2026. وبعد كشف تقرير إعلامي عن مستخدم إسرائيلي يربح مبالغ كبيرة عبر مثل هذه الرهانات، بدأ الاثنان في إلغاء الرهانات المتعلقة بإيران وتغيير اسم المستخدم وحذف رسائلهما.

وأكدت لائحة الاتهام أن "تقديم معلومات من أجل مكسب مالي حول عمليات مستقبلية لسلاح الجو الإسرائيلي لأغراض المراهنة على منصة مفتوحة مثل بوليماركت، كان يمكن أن يعرض المهمة للخطر، ويعرض أطقم الطائرات للخطر، ويسبب ضررا جسيما للأمن القومي".

المصدر: صحيفة "هآرتس"