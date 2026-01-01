ترامب يؤكد مجددًا : "كوبا هي التالية"

السبت 28 مارس 2026 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

مجددًا، صعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التوترات مع هافانا، يوم الجمعة، قائلاً إن "كوبا هي التالية"، وذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى استثماري أشاد فيه بما أسماها "النجاحات العسكرية في فنزويلا".

وقال ترامب في ميامي إنه "لقد بنيت هذا الجيش العظيم. وقلت (لن تضطر إلى استخدامه أبدًا). ولكن في بعض الأحيان عليك استخدامه. وكوبا هي التالية، بالمناسبة". دون أن يوضح ما يقصده.

وفي الأسبوع الماضي، ألمح ترامب إلى احتمال الاستيلاء على الجزيرة الكوبية، وقال للصحفيين إنه يعتقد أنه سيحظى بـ"شرف الاستيلاء على كوبا". ولعدة أسابيع، ظل ترامب يكرر أن كوبا على شفا الانهيار.

وتحت حكم ترامب، زادت واشنطن من الضغط الاقتصادي على كوبا، بهدف قطع تدفق العملة الأجنبية والنفط إلى الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.

وتصاعدت الضغوط بعد أن نفذت السلطات الأميركية عملية في كانون الثاني/يناير اعتقلت فيها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في العاصمة كاراكاس ونقلته إلى الولايات المتحدة.

وحرمت هذه الخطوة هافانا من أحد أهم حلفائها، الذي كان يدعم الجزيرة منذ فترة طويلة، وخاصة من خلال إمدادات النفط، وسط الحظر التجاري الأميركي الذي استمر عقودًا ضد كوبا.

وتجري كوبا والولايات المتحدة محادثات رسمية، حسبما أكد الجانبان.

