مقتل رجل وإصابة نجله بجريمة إطلاق نار في يافا

القدس المحتلة / سما /

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة يافا، منتصف الليلة، عن مقتل رجل في الخمسينيات من عمره، وإصابة نجله القاصر بجروح متوسطة.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع آذار/ مارس الجاري إلى 15 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 69 ضحية، من بينهم 68 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ومن بين الضحايا خمس نساء، وثلاثة قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، وثلاثة فتيان دون سن 18 عاما، وسط تقاعس يصل إلى حدّ التواطؤ مع منظمات الإجرام.