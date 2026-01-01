مقتل رجل وإصابة نجله بجريمة إطلاق نار في يافا

السبت 28 مارس 2026 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة يافا، منتصف الليلة، عن مقتل رجل في الخمسينيات من عمره، وإصابة نجله القاصر بجروح متوسطة.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع آذار/ مارس الجاري إلى 15 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 69 ضحية، من بينهم 68 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ومن بين الضحايا خمس نساء، وثلاثة قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، وثلاثة فتيان دون سن 18 عاما، وسط تقاعس يصل إلى حدّ التواطؤ مع منظمات الإجرام.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إيراني ينشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف و11 قتيلا و171 مصابا جراء الضربات الايرانية..

رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران

رام الله: إيقاف موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية والتحقيق بتعليق مسيء للأردن

المالية الفلسطينية تنشر مسودة موازنة 2026 وتدعو المواطنين لإبداء آرائهم

دول الخليج وإندونسيا وتركيا تقاتل معنا ..ترامب: سحقنا القدرات العسكرية والنووية لإيران و"الناتو" خذلنا في الميدان

حصيلة ضحايا الهجمات الامريكية الاسرائيلية على إيران تتجاوز 21 ألفا شهيداً وجريحا ..

غارة إسرائيلية “عنيفة جدا” على ضاحية بيروت الجنوبية من دون إنذار مسبق

إصابة 10 جنود أمريكيين بجراح خطيرة في هجوم صاروخي على قاعدة الأمير سلطان في السعودية ..

لأول مرة منذ بداية الحرب .. صواريخ من اليمن تجاه إسرائيل

دول الخليج وإندونسيا وتركيا تقاتل معنا ..ترامب: سحقنا القدرات العسكرية والنووية لإيران و"الناتو" خذلنا في الميدان

إعلام إيراني ينشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف و11 قتيلا و171 مصابا جراء الضربات الايرانية..

رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران