تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز

السبت 28 مارس 2026 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بانكوك/وكالات/

أعلنت تايلاند توصلها إلى اتفاق مع إيران يسمح لناقلات النفط التايلاندية بالمرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي أغلقته طهران عمليًا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، في مؤتمر صحافي: "تم التوصل حاليًا إلى اتفاق يضمن مرور ناقلات النفط التايلاندية بأمان عبر مضيق هرمز، ما يسهم في تخفيف القلق بشأن إمدادات الوقود إلى تايلاند". حسب فرانس برس.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه المنطقة توترات كبيرة على خلفية الصراع المستمر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ويعد خطوة مهمة لضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق التايلاندية دون انقطاع.

IMG_4212

