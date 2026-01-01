إصابة 10 جنود أمريكيين بجراح خطيرة في هجوم صاروخي على قاعدة الأمير سلطان في السعودية ..

أفادت قناة سي بي اس الأمريكية، بأن حوالي 10 من أفراد الخدمة الأمريكيين أُصيبوا في هجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وذكرت القناة الأمريكية أن عشرة من أفراد القوات المسلحة الأمريكية أصيبوا في هجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما أفاد به عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز"، أن الهجوم شمل صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وأفادت أن اثنين من الأمريكيين أصيبا بجروح مميتة وأصيب ثمانية بجروح خطيرة، وهي فئة مختلفة من الإصابات وفقًا لنظام التصنيف العسكري.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة إن أكثر من 300 جندي أمريكي أصيبوا في القتال في إطار الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة مع إيران، وعاد معظمهم إلى الخدمة.

منذ بدء الحرب، قُتل 13 جنديًا أمريكيًا، أصيب أحدهم في هجوم سابق على قاعدة الأمير سلطان الجوية وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، وقُتل ستة آخرون في غارة إيرانية على منشأة أمريكية في الكويت بعد ساعات من بدء الحرب. كما قُتل ستة آخرون في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود أمريكية فوق العراق.

أفاد مصدر مطلع لـ"سي بي إس نيوز"، أن قاعدة الأمير سلطان الجوية تعرضت أيضًا لهجوم منفصل في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا. ولم يذكر المصدر جنسيات المصابين. وقال مسؤول أمريكي إن ذلك الهجوم كان أقل خطورة من الهجوم الذي وقع في نهاية الأسبوع.

على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، شنت إيران هجمات انتقامية ضد دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك المنشآت التي يوجد بها وجود عسكري أمريكي مثل قاعدة الأمير سلطان الجوية. تقع القاعدة على بعد حوالي 60 ميلاً من العاصمة السعودية الرياض، وتديرها القوات الجوية الملكية السعودية وتستخدمها الجناح الجوي الاستكشافي 378 التابع للقوات الجوية الأمريكية.