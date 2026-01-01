لأول مرة منذ بداية الحرب .. صواريخ من اليمن تجاه إسرائيل

السبت 28 مارس 2026 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أفادت تقارير إسرائيلية، صباح السبت، بأن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من اليمن تجاه جنوبي البلاد للمرة الأولى منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي دخلت يومها التاسع والعشرين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "صفارات الإنذار انطلقت في مدن ديمونة وبئر السبع وإيلات بعد رصد إطلاق الصواريخ من اليمن".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تهديد جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، بالتدخل العسكري المباشر، حال انضمام أي تحالفات أخرى مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد الأخيرة.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور، أنه "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في حال انضمام أي تحالفات أخرى مع أميركا وإسرائيل ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل واشنطن وتل أبيب ضد طهران، وضد أي بلد مسلم".

كما ربط البيان التدخل العسكري للجماعة "باستمرار التصعيد ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكرية".

وحذر "من أي إجراءات ظالمة تهدف لتشديد الحصار على الشعب اليمني".

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

إعلام إيراني ينشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف و11 قتيلا و171 مصابا جراء الضربات الايرانية..

اليوم الأكثر دمويةً ..اسرائيل: 261 إصابة نتيجة الصواريخ خلال 24 ساعة الماضية بفعل هجمات ايران وحزب الله

رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران

رام الله: إيقاف موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية والتحقيق بتعليق مسيء للأردن

المالية الفلسطينية تنشر مسودة موازنة 2026 وتدعو المواطنين لإبداء آرائهم

دول الخليج وإندونسيا وتركيا تقاتل معنا ..ترامب: سحقنا القدرات العسكرية والنووية لإيران و"الناتو" خذلنا في الميدان

إيران تحتج لدى مجلس الأمن ضد دول عربية سمحت لأمريكا وإسرائيل باستخدام أراضيها ومجالها الجوي لشن هجمات عليها

إصابة 10 جنود أمريكيين بجراح خطيرة في هجوم صاروخي على قاعدة الأمير سلطان في السعودية ..

دول الخليج وإندونسيا وتركيا تقاتل معنا ..ترامب: سحقنا القدرات العسكرية والنووية لإيران و"الناتو" خذلنا في الميدان

إعلام إيراني ينشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف و11 قتيلا و171 مصابا جراء الضربات الايرانية..

IMG_4212

رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران

اليوم الأكثر دمويةً ..اسرائيل: 261 إصابة نتيجة الصواريخ خلال 24 ساعة الماضية بفعل هجمات ايران وحزب الله