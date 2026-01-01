استهدفت مصانع للصلب ومواقع نووية.. عراقجي: سنفرض ثمنا باهظا مقابل جرائم إسرائيل

طهران / وكالات /

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إسرائيل ضربت يوم الجمعة، اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران، ومحطة توليد كهرباء، ومواقع نووية مدنية، بين منشآت بنية تحتية أخرى.

وفي حسابه على منصة "إكس"، أشار عراقجي إلى أن "إسرائيل قالت إنها تصرفت بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، مشددا على أن هذا "الهجوم يتناقض مع المهلة التي مددها الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) للدبلوماسية"، في إطار المفاوضات بين الطرفين.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الجمعة، أن "سلاح الجو هاجم بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، مفاعل الماء الثقيل في آراك وسط إيران". كما أكد "مهاجمة مصنع يقع في يزد وسط إيران لاستخلاص اليورانيوم من الخامات".