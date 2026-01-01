استهدفت مصانع للصلب ومواقع نووية.. عراقجي: سنفرض ثمنا باهظا مقابل جرائم إسرائيل

السبت 28 مارس 2026 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استهدفت مصانع للصلب ومواقع نووية.. عراقجي: سنفرض ثمنا باهظا مقابل جرائم إسرائيل



طهران / وكالات /

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إسرائيل ضربت يوم الجمعة، اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران، ومحطة توليد كهرباء، ومواقع نووية مدنية، بين منشآت بنية تحتية أخرى.

وفي حسابه على منصة "إكس"، أشار عراقجي إلى أن "إسرائيل قالت إنها تصرفت بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، مشددا على أن هذا "الهجوم يتناقض مع المهلة التي مددها الرئيس  الأمريكي (دونالد ترامب) للدبلوماسية"، في إطار المفاوضات بين الطرفين.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الجمعة، أن "سلاح الجو هاجم بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، مفاعل الماء الثقيل في آراك وسط إيران". كما أكد "مهاجمة مصنع يقع في يزد وسط إيران لاستخلاص اليورانيوم من الخامات". 

الأكثر قراءة اليوم

اليوم الأكثر دمويةً ..اسرائيل: 261 إصابة نتيجة الصواريخ خلال 24 ساعة الماضية بفعل هجمات ايران وحزب الله

الرئاسة الفلسطينية ترفض ما جاء في بيان شخصيات حول حرب إيران

إعلام إيراني ينشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف و11 قتيلا و171 مصابا جراء الضربات الايرانية..

رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران

رام الله: إيقاف موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية والتحقيق بتعليق مسيء للأردن

رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "بينيت" : نحن لا نحقق النصر على أي جبهة. لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران

الوسطاء : إيران لم تطلب هدنة الـ10 أيام خلافا لادعاءات ترامب ولم ترد نهائيا على خطة واشنطن لإنهاء الحرب

دول الخليج وإندونسيا وتركيا تقاتل معنا ..ترامب: سحقنا القدرات العسكرية والنووية لإيران و"الناتو" خذلنا في الميدان

إعلام إيراني ينشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف و11 قتيلا و171 مصابا جراء الضربات الايرانية..

رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران

اليوم الأكثر دمويةً ..اسرائيل: 261 إصابة نتيجة الصواريخ خلال 24 ساعة الماضية بفعل هجمات ايران وحزب الله

رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "بينيت" : نحن لا نحقق النصر على أي جبهة. لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران