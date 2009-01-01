قتيل وجرحى في تل أبيب وهجمات إسرائيلية - أميركية على مصانع للصلب والنووي في إيران

قتل رجل، في الستينيات من عمره، ووقعت عدة إصابات جراء سقوط مقذوفات من صاروخ عنقودي إيراني في منطقة تل أبيب ليل الجمعة - السبت، وشنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على مصانع مرتبطة بالصلب والنووي في عدة محافظات إيرانية بينها أصفهان وخوزستان ويزد وآراك في أحدث تصعيد للحرب والهجمات المتواصلة ضد المنشآت والمصانع الإيرانية والبنى التحتية المدنية والعسكرية والنووية منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، وتشير أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى "مصانع مهمة تشكل جزءا من سلسلة الصناعات العسكرية الإيرانية القيمة، وهي مملوكة جزئيا للحرس الثوري".

وأقر الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مصنع للمياه الثقيلة في محافظة آراك وسط إيران، وجاء في بيان له "يعد الماء الثقيل مادة فريدة تستخدم لتشغيل المفاعل النووية مثل المفاعل غير النشط في آراك، والذي خطط له في الأصل أن يمتلك قدرة على إنتاج البلوتونيوم بمستوى عسكري. كما تستخدم هذه المواد كمصدر لاستخراج النيوترونات لأغراض الأسلحة النووية".

كما أعلن مهاجمة مصنع يقع في محافظة يزد وسط إيران، يعمل على استخلاص اليورانيوم من الخامات، وقال في بيان له "يعد هذا المصنع الوحيد من نوعه في إيران حيث تخضع المواد الخام المستخرجة من باطن الأرض لعمليات معالجة ميكانيكية وكيميائية، تمهيدا لاستخدامها لاحقا كمواد أولية في عملية تخصيب اليورانيوم".

ونقلت قناة "بلومبرغ" الأميركية عن مصادر مطلعة، قولها إن إدارة ترامب أكدت لحلفائها أنها لا تخطط حاليا لغزو بري لإيران حتى مع نشرها آلاف الجنود، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الرئيس الأميركي قد يغير رأيه في أي لحظة أو يقدم على شن هجوم بري.