رام الله: إيقاف موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية والتحقيق بتعليق مسيء للأردن

الجمعة 27 مارس 2026 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، يوم الجمعة، مباشرتها إجراءات تحقيق داخلية على خلفية تعليق مسيء للمملكة الأردنية الهاشمية نُشر عبر منصة “فيسبوك” باسم إحدى الموظفات.

وأوضحت الهيئة في بيان توضيحي أنها شكّلت لجنة تحقيق مختصة فور إثارة القضية، وقررت وقف الموظفة المعنية عن العمل إلى حين استكمال التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمهنية اللازمة.

وأكدت الهيئة أن سياستها التحريرية تقوم على احترام جميع الدول العربية ورموزها الوطنية، مشددة على أن أي إساءة تصدر عن أفراد لا تمثل إلا أصحابها، ولا تعكس موقف الهيئة أو توجهاتها.

وجددت الهيئة اعتزازها بالعلاقات الأخوية التي تربط فلسطين بالمملكة الأردنية الهاشمية، مثمنة الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب الحكومة والشعب الأردني، في دعم القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل العدوان المستمر.

كما شددت على التزامها الكامل بمسؤولياتها الوطنية والمهنية، وحرصها على تعزيز خطاب إعلامي مسؤول يعكس قيم الاحترام والتضامن العربي.

