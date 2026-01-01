المالية الفلسطينية تنشر مسودة موازنة 2026 وتدعو المواطنين لإبداء آرائهم

الجمعة 27 مارس 2026 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أعلنت وزارة المالية، استكمالًا لنهج الشفافية وتعزيز الشراكة المجتمعية، عن نشر مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 (موازنة طوارئ)، وذلك عقب جلسات نقاش عقدتها الوزارة حول بنود الموازنة.

ودعت الوزارة المواطنين ومؤسسات المجتمع للاطلاع على تفاصيل المشروع، والمشاركة بآرائهم وملاحظاتهم عبر "منصة التشريع"، قبل رفعه للمصادقة النهائية من قبل الرئيس.

وأوضحت أن بإمكان المهتمين الاطلاع على المشروع وتقديم الملاحظات من خلال الرابط التالي:
https://econsultation.moj.pna.ps/consultation-details/113

IMG_4212

