تقارير استخباراتية: الهجمات الإسرائيلية الأمريكية تعطل ثلثي القدرات الصاروخية الإيرانية

الجمعة 27 مارس 2026 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أفادت تقارير صادرة عن الاستخبارات الأمريكية بأن الضربات العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية والأمريكية مؤخراً قد ألحقت أضراراً جسيمة بالترسانة الصاروخية الإيرانية، حيث تشير التقديرات إلى خروج نحو ثلثي هذه الصواريخ من الخدمة.

ووفقاً للبيانات الاستخباراتية، يمكن تقسيم حجم الخسائر كالتالي:

تدمير كلي: طال القصف نحو ثلث إجمالي الصواريخ الإيرانية بشكل مباشر.

تضرر وتعطيل: تعرض ثلث آخر من الترسانة إما لأضرار هيكلية جسيمة أو طُمر تحت الأنقاض نتيجة استهداف المنشآت والأنفاق الأرضية، مما يجعل استخدامه في المدى القريب أمراً متعذراً.

تأتي هذه الأنباء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مما يعكس تحولاً نوعياً في ميزان القوى العسكرية نتيجة دقة الاستهداف للمواقع الاستراتيجية الإيرانية.

الأكثر قراءة اليوم

اليوم الأكثر دمويةً ..اسرائيل: 261 إصابة نتيجة الصواريخ خلال 24 ساعة الماضية بفعل هجمات ايران وحزب الله

الرئاسة الفلسطينية ترفض ما جاء في بيان شخصيات حول حرب إيران

ترامب مجدداً : السيطرة على نفط إيران على نمط فنزويلا خيارا مطروحا

رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر: الجيش يتجه نحو “انهيار داخلي” وسط نقص الجنود وتصاعد الأعباء

رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "بينيت" : نحن لا نحقق النصر على أي جبهة. لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران

الوسطاء : إيران لم تطلب هدنة الـ10 أيام خلافا لادعاءات ترامب ولم ترد نهائيا على خطة واشنطن لإنهاء الحرب

الإعلام العبري: خلافات مع واشنطن بشأن مقترح أمريكي من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران

الأخبار الرئيسية

إعلام إيراني ينشر خريطة للبنية التحتية الإماراتية كأهداف و11 قتيلا و171 مصابا جراء الضربات الايرانية..

رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران

اليوم الأكثر دمويةً ..اسرائيل: 261 إصابة نتيجة الصواريخ خلال 24 ساعة الماضية بفعل هجمات ايران وحزب الله

رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "بينيت" : نحن لا نحقق النصر على أي جبهة. لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران

الوسطاء : إيران لم تطلب هدنة الـ10 أيام خلافا لادعاءات ترامب ولم ترد نهائيا على خطة واشنطن لإنهاء الحرب