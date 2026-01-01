تقارير استخباراتية: الهجمات الإسرائيلية الأمريكية تعطل ثلثي القدرات الصاروخية الإيرانية

أفادت تقارير صادرة عن الاستخبارات الأمريكية بأن الضربات العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية والأمريكية مؤخراً قد ألحقت أضراراً جسيمة بالترسانة الصاروخية الإيرانية، حيث تشير التقديرات إلى خروج نحو ثلثي هذه الصواريخ من الخدمة.

ووفقاً للبيانات الاستخباراتية، يمكن تقسيم حجم الخسائر كالتالي:

تدمير كلي: طال القصف نحو ثلث إجمالي الصواريخ الإيرانية بشكل مباشر.

تضرر وتعطيل: تعرض ثلث آخر من الترسانة إما لأضرار هيكلية جسيمة أو طُمر تحت الأنقاض نتيجة استهداف المنشآت والأنفاق الأرضية، مما يجعل استخدامه في المدى القريب أمراً متعذراً.

تأتي هذه الأنباء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مما يعكس تحولاً نوعياً في ميزان القوى العسكرية نتيجة دقة الاستهداف للمواقع الاستراتيجية الإيرانية.