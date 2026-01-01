رسالة غامضة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران

نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على موقع "فيسبوك" رسالة غامضة مع اقتراب مهلة الخمسة أيام للتفاوض بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب.

وكتب البيت الأبيض في منشوره كلمة واحدة "قريبا" تعليقا على صورة مكتوب عليها "something new" دون توضيح أي تفاصيل أخرى حول الأمر المقصود من هذا المنشور الغامض.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه منح الدبلوماسية مهلة خمسة أيام للتفاوض مع الإيرانيين لوقف الحرب وبحث استجابة طهران لعدد من الشروط.

وجدد ترامب مهلة إعادة فتح مضيق هرمز التي حددها لنفسه أمام طهران، مضيفا أن المحادثات لإنهاء الحرب "تسير على نحو جيد للغاية"، لكن إيران لا تزال تصر علنًا على أنها لا تتفاوض مع البيت الأبيض.