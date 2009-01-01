الطقس: أجواء شديدة البرودة وتساقط زخات الأمطار على معظم المناطق

الجمعة 27 مارس 2026 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر الجو باردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئا في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق من البلاد، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت الأرصاد يوم الجمعة من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.

