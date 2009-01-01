إيران تحتج لدى مجلس الأمن ضد دول عربية سمحت لأمريكا وإسرائيل باستخدام أراضيها ومجالها الجوي لشن هجمات عليها

الجمعة 27 مارس 2026 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

انتقد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، دولا عربية، متهما إياها بالسماح للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام أراضيها ومجالها الجوي لشن هجمات.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية مساء الخميس، أن إيراواني أرسل رسائل منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الإمارات والسعودية وقطر والكويت.
وذكرت الرسائل أنه بناء على عمليات الرصد والتقييم التي أجرتها القوات المسلحة الإيرانية تبين أن “الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان استخدام أراضي ومجال الجوي للإمارات والسعودية وقطر والكويت في عمليات عسكرية غير قانونية”.
ودعت الرسائل الدول العربية المذكورة إلى “التمسك بمبدأ حسن الجوار ومنع استخدام أراضيها” ضد إيران.
وذكرت أنه “مع احترام سيادة الدول المجاورة، تحتفظ إيران بالحق في اتخاذ جميع التدابير بما في ذلك حق الدفاع عن النفس لحماية سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي”، وفق قولها. فيما لم يصدر رد فوري من تلك الدول عن هذه الاتهامات.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تقول إنها “مواقع ومصالح أمريكية” في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

