اسرائيل تقتل في كل مكان ..شهيد واصابات بالرصاص داخل مخيمات النزوح بغزة

الجمعة 27 مارس 2026 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقتل في كل مكان ..شهيد واصابات بالرصاص داخل مخيمات النزوح بغزة



غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٦٩ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن واصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع .

وتمكن الدفاع المدني مساء الخميس من انتشال جثمان شهيد من قرب مدخل شارع العبارة على شارع صلاح الدين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وصباح اليوم اصيبت طفلة ٣ سنوات بطلق ناري بالرأس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتفع إلى ستة عدد الإصابات بينها ثلاث خطيرة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي من مخيم حلاوة شمال غزة اثر إطلاق نار وقنابل من طائرات الكواد كابتر.

وفي سياق منفصل عاد إلى قطاع غزة فجر اليوم الجمعة عشرات المسافرين من مصر عبر معبر رفح البري في إطار اعادة العمل في المعبر والتي بدأت امس الخميس.

الاحصائيات

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن اجمالي ما وصل المشافي خلال ٢٤ ساعة بلغ شهيدان و ١٧ إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٦٩١ اضافة إلى

١٨٧٦ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٥٦ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ : ٧٢٢٦٧ شهيد و ١٧١٩٧٦ مصاب.

