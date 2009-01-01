رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "بينيت" : نحن لا نحقق النصر على أي جبهة. لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران

الجمعة 27 مارس 2026 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "بينيت" : نحن لا نحقق النصر على أي جبهة. لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران



القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الحكومة بوضع الاعتبارات السياسية فوق الأمن القومي، ويدعو إلى تجنيد المتدينين، وذلك بعد أن أخبر رئيس الأركان إيال زامير مجلس الوزراء بأن الجيش قد يواجه الانهيار بسبب الحمل الزائد للعمليات والنقص المتزايد في القوى العاملة.

وقال بينيت في مقابلة مع القناة 12: "هناك طبقة سياسية هنا تمنع الجيش الإسرائيلي من الفوز"، مشيرا إلى أن القيادة الحالية "لا تعرف كيف تفوز في أي مكان - لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في إيران".

"يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص 20 ألف جندي. يوجد اليوم 100 ألف شاب من اليهود المتشددين في سن التجنيد ويتمتعون بصحة جيدة، ولو تم تجنيد خُمسهم فقط لما كانت هناك مشكلة. لكن الحكومة تُفضّل السياسة على كل شيء، ولهذا السبب وصلنا إلى هذا الوضع"، هكذا قال.

وأضاف بينيت قائلاً: "لقد أنشأنا دولةً حريديةً هنا"، لكنه أكد على ضرورة وضع حدٍّ لهذا الوضع، ودعا إلى دمج الحريديم في الجيش وسوق العمل والنظام التعليمي، فضلاً عن ربط استحقاقات الحكومة بالعمل والخدمة. وقال: "من لا يعمل لا يحصل على شيكل، ومن لا يخدم لا يحصل على شيكل".

إلى جانب الانتقادات، قال بينيت إنه يدعم الحرب الحالية، ووصفها بأنها مبررة، وأشاد بالجيش الإسرائيلي، لكنه أكد على ضرورة قياس النجاح من خلال نتائج استراتيجية ملموسة وليس من خلال إعلانات النصر.

بينيت، الذي يعتبر المرشح الأبرز لخلافة حكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، استبعد صراحةً الانضمام إلى حكومة معه، مصرحاً: "أنا الوحيد القادر على أن يحل محل نتنياهو".

