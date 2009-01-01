الإمارات : سنشارك في مهمة فتح مضيق هرمز

وكالات / سما/

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن استعدادها للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى للمشاركة في قوة مهام بحرية دولية لفتح مضيق هرمز، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة.

بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي لفتح مضيق هرمز، وقد تواصلت مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بهذا الشأن. ومن بين الدول العربية، أبدت البحرين المجاورة فقط رغبتها في المشاركة في هذا التحالف.

وبحسب التقرير، فقد برزت إعادة فتح المضيق، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، كهدف نهائي للحرب، وهو ما تعتقد مصادر أمنية الآن أنه من غير المرجح أن يحقق أهدافاً بدت ممكنة لفترة قصيرة في بداية الحرب، مثل الإطاحة بالنظام الإيراني وإزالة الأسلحة النووية بشكل دائم من متناول طهران.

وبدلاً من ذلك، ووفقاً للتقرير، فإن كسر قبضة إيران على المضيق قد يسمح لترامب بإنهاء الحرب مع ادعاء النصر، ووقف أزمة الطاقة العالمية المتفاقمة

من جهتها ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحاول الضغط من أجل إنهاء الحرب في إيران من خلال صورة حاسمة تتمثل في فتح مضيق هرمز والسيطرة على جزيرة خاراغ الاستراتيجية.