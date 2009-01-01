الإعلام العبري: خلافات مع واشنطن بشأن مقترح أمريكي من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران

وكالات / سما/

ادعت هيئة البث العبرية، اليوم، وجود خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مقترح أمريكي من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران.

والأربعاء، ذكرت تقارير أن مقترحا أمريكيا مكون من 15 بندا لإنهاء الهجمات على إيران نقل إلى طهران عبر باكستان، فضلا عن ادعاء أن الولايات المتحدة تخطط لإعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر لبدء المفاوضات.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الخميس، نقلا عن مسؤول إيراني، أن طهران أبلغت رسميا عبر وسطاء ردها على مقترح الولايات المتحدة.

ووفقا للمسؤول الإيراني (لم تسمه تسنيم) تضمن الرد الإيراني مطالب بوقف الهجمات والاغتيالات على جميع الجبهات، وضمان عدم تكرار الحرب، وتعويض إيران، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز.

ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية سياسية لم تسمها قولها إن “الخلاف يتركز على 3 ملفات رئيسية، تشمل صياغة مستقبل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ونقل اليورانيوم المخصب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران”.

وحسب الهيئة؛ لا تزال المباحثات بين إسرائيل والولايات المتحدة مستمرة، مع احتمال إدخال تعديلات على صيغة المقترح الأمريكي.

وفي السياق، أفاد مصدر إسرائيلي للهيئة، مدعيا أن إيران “تتحدث بالفعل بلغة المرحلة النهائية للحرب لكنها لا تزال تطرح مطالب كبيرة خلال الاتصالات الجارية”.

كما أشار المصدر إلى “مخاوف إسرائيلية من أن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بهدف دفع المفاوضات مع طهران”.

وذكر أنه لم يحدد أي موعد للقاء بين الجانبين الأمريكي والإيراني، رغم الحديث عن وساطة باكستانية، بينما رجحت مصادر أن تسعى إيران إلى تنفيذ “هجمات صاروخية ختامية” في حال التوصل إلى اتفاق.

والأربعاء، أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلا عن مصدر مطلع بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الدول التي تحاول التوسط لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة أنهم تعرضوا للخداع مرتين من قبل الرئيس دونالد ترامب، وأنهم “لا يريدون أن يُخدعوا مرة أخرى”.

والشهر الماضي، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي في جنيف لمواصلة المحادثات في الأسبوع التالي، وذلك قبل يومين فقط من شن الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون بارزون، على رأسهم المرشد علي خامنئي، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، إلا أن بعض الهجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فورا.