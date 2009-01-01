ترامب مجدداً : السيطرة على نفط إيران على نمط فنزويلا خيارا مطروحا

وكالات - سما-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن الحرب على إيران متقدّمة “للغاية” عن جدولها الزمني، في وقت يواصل الضغط على طهران لإبرام اتفاق، خلال أول اجتماع لحكومته منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهر.

ونفى ترامب أن يكون ساعيا باي ثمن للتوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلا للصحافيين “قرأت اليوم تقريرا يقول إنني متعطّش لاتفاق، لكنني على العكس تماما، لست يائسا. لا أكترث”.

وفيما ترفض طهران علنا إجراء مفاوضات، أعاد ترامب التذكير بالمهلة الأصلية التي حدّدها بين أربعة وستة أسابيع في بداية الهجوم العسكري الأميركي-الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض إلى جانب مسؤولين كبار بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث “إنهم (الإيرانيون) مقاتلون سيئون، لكنهم مفاوضون بارعون، وهم يتوسّلون للتوصل إلى اتفاق”.

وأضاف “قدّرنا أن إتمام مهمتنا سيستغرق ما بين أربعة إلى ستة أسابيع. بعد 26 يوما، نحن متقدمون للغاية، بل أكثر بكثير، عن الجدول الزمني المحدد”.

وتابع أن “النظام الإيراني بدأ الآن يقرّ بأنه مُني بهزيمة حاسمة”.

ولفت إلى أن السيطرة على نفط إيران هي “خيار” مطروح، مشبّها ذلك بالصفقة التي أبرمتها واشنطن مع فنزويلا بعد إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال إن إيران سمحت لثماني “سفن نفط كبيرة” بعبور مضيق هركز في وقت سابق من هذا الأسبوع، تبعتها سفينتان أخريان لاحقا، معتبرا أن الأمر كان بمثابة “هدية”.

ويؤكد ترامب منذ أيام أن إيران ترغب في إبرام اتفاق، في ظل مؤشرات متزايدة إلى سعيه لإنهاء الحرب سريعا، في حين تؤكد طهران عدم وجود مفاوضات مباشرة.

كما وجّه الرئيس الأميركي انتقادات جديدة لحلفائه في حلف شمال الأطلسي بعد رفضهم دعواته لإرسال قطع بحرية لتأمين مضيق هرمز، الذي يشكّل ممرا حيويا للنفط وأغلقته إيران فعليا رداً على الهجمات الأميركية-الإسرائيلية.

وقال ترامب “أقول ذلك علنا: نحن محبطون جدا من الناتو، لأنه لم يفعل شيئا على الإطلاق”.

وانتقد خصوصا بريطانيا، إذ اعتبر أن عرضها إرسال حاملات طائرات جاء متأخرا، واصفا سفنها بأنها “ألعاب” مقارنة بنظيراتها الأميركية.

وخلال الاجتماع، أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للمرة الأولى من الجانب الأميركي أن واشنطن أرسلت إلى إيران “لائحة إجراءات” من 15 بندا عبر باكستان كوسيط.

وقال ويتكوف، الذي قاد مفاوضات لم تكلل بالنجاح مع إيران قبل بدء الضربات، إن هناك مؤشرات إلى استعداد طهران لإبرام اتفاق.

وأضاف “سنرى إلى أين ستؤول الأمور، وما إذا بإمكاننا إقناع إيران بأن هذه هي نقطة التحول الجذري، وأنه لم يعد أمامها خيارات جيدة سوى المزيد من الموت والدمار. لدينا مؤشرات قوية إلى أن هذا الأمر ممكن”.

وخلال الاجتماع، على غرار الاجتماعات المطوّلة التي يعقدها عادة، أتاح ترامب المجال لمسؤولين آخرين للتعبير عن آرائهم.

وقال نائب الرئيس جي دي فانس، الذي عُرف سابقا بمواقفه المعارضة للتدخل العسكري، إن ترامب يضمن ألا تمتلك إيران “سلاحا نوويا”.

من جهته، أشاد روبيو بوزير الدفاع قائلا إن “وزارة الحرب تواصل يوميا تكثيف ضرباتها في كل أنحاء إيران”.

أما هيغسيث فانتقد وسائل الإعلام لعدم دعمها الحرب التي يقودها ترامب، قبل أن يشيد بالقوات الأميركية “للقيام بعمل العالم الحر”.

وقال “نصلّي من أجل اتفاق ونرحّب به، لكن في الوقت الراهن… ستواصل وزارة الحرب التفاوض بالقنابل”.