ترمب: الإيرانيون يتوسلون إلينا للتوصل إلى اتفاق ولولا تدخلنا لحصلوا على قنبلة نووية

وكالات / سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب" خلال الأسابيع الماضية ضربنا قدرات إيران بصورة لا مثيل لها"

واضاف" لا أفضل استخدام القوة العسكرية ولكننا نسحق صواريخهم ومسيراتهم وصناعتهم الدفاعية وقضينا على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية ودمرنا العديد من المصانع الحربية ونحن مستمرون في ذلكو وألحقنا ضررا كبيرا بالمواقع الإيرانية التي تنتج المسيرات"

وتابع" الإيرانيون يتوسلون إلينا للتوصل إلى اتفاق والإيرانيون مفاوضون رائعون ولا أعلم إذا كنا سنصل إلى اتفاق ولا يمكن أن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي والإيرانيون هاجموا دول الخليج وصواريخهم كانت مصوبة على الشرق الأوسط قبل أن نبدأ هجومنا"

وقال"|إيران أرادت السيطرة على الشرق الأوسط وأي عاقل لن يصدق رواية طهران ولو لم نهاجم إيران بقاذفات بي 2 لكانت قد حصلت على سلاح نووي خلال أسبوعين إلى شهر"

وقال ترمب":النيتو خيب ظننا كثيرا لأنه لم يقم بأي دور وقلت قبل ربع قرن إن النيتو ليس سوى نمر من ورق"

واضاف" كان على إيران التوصل إلى اتفاق معنا حين توليت الحكم ومتقدمون كثيرا في الجدول الزمني الخاص بالعملية العسكرية في إيران وانتصرنا على النظام الإيراني بشكل حاسم وهذا سبب حديثهم معنا وهم يواجهون كارثة"

وتابع" دمرنا البحرية الإيرانية وباتت لدينا حرية كاملة في أجواء إيران وقضينا على النظام الإيراني وهم يتوسلون لكي نتوصل إلى اتفاق وإذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران فسيتم فتح مضيق هرمز ولا نعلم هل توجد فيه ألغام و هناك فرصة لإيران للتخلي عن برنامجها النووي وإلا فسنكون أسوأ كابوس لها والإيرانيون لا يمكنهم إسقاط طائراتنا لأن لدينا أفضل عتاد عسكري في العالم وسنواصل ضرباتنا على إيران حتى التوصل إلى اتفاق"

وقال"إيران لا تستطيع مجاراة الولايات المتحدة وسنستمر في عملياتنا حتى التوصل إلى اتفاق وكان علينا إيقاف المرشد الإيراني علي خامنئي ومنعه من تفجير الولايات المتحدة والعالم".