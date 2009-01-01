قتيلان و3 مصابين بهجمات استهدفت 4 دول خليجية.. والجيش الايراني وضع مواقع “استراتيجية” في السعودية والكويت ضمن أهدافه الجديدة

وكالات / سما/

قالت صحيفة “همشري” الإيرانية إن القوات المسلحة وضعت بنك أهداف يتضمن مواقع إستراتيجية في السعودية والكويت على طاولتها، في ظل العدوان المستمر من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة الإيرانية، الأربعاء، عن مسؤول في البلاد لم تكشف عن اسمه، أن أي خطوة “عدائية” ضد إيران ستؤدي إلى رد عسكري.

وتابعت: “في حال اتخاذ خطوة عدائية، فإن المنطقة النفطية المشتركة بين الكويت والسعودية، وحقول النفط في الوفرة وبرقان، ومحطتي الطاقة في الزور والشعيبة، إلى جانب بنى تحتية استراتيجية أخرى، مدرجة ضمن قائمة أهداف الرد”.

وأعلنت الإمارات مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، الخميس، إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ باليستي.

فيما أعلنت السعودية والبحرين والكويت تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة منذ فجر اليوم، تزامنا مع دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها السابع والعشرين.

**الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عبر عدة بيانات، أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم مع 3 دفعات من الهجمات الإيرانية بصواريخ ومسيرات.

وقالت إن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناجمة عن اعتراض هذه الصواريخ والمسيرات.

فيما أفاد المكتب الإعلامي بإمارة أبو ظبي، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، بمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين وتضرر عدد من المركبات جراء سقوط شظايا في شارع سويحان بالإمارة اعتراض صاروخ باليستي.

**السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عبر تدوينات على حسابها بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، اعتراض وتدمير 38 طائرة مسيّرة استهدفت المنطقة الشرقية من المملكة منذ فجر الخميس وحتى الساعة 14:15 ت.غ.

**البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية أن الدفاع المدني سيطر على حريق اندلع في إحدى المنشآت بمحافظة المحرق (شمال شرق)، اليوم، جراء ما وصفته بـ”العدوان الإيراني”، دون تسجيل إصابات.

وأضافت الوزارة أنه تم إطلاق صفارات الإنذار مرتين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التعليمات عبر القنوات الرسمية.

**الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع عبر بيان، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأوضحت أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه الهجمات.

ودعت إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

كما أعلن متحدث الحرس الوطني بالكويت جدعان فاضل جدعان، إسقاط طائرتين مسيّرتين في مواقع المسؤولية التي يتولى تأمينها، دون تحديدها.

وأوضح جدعان، في بيان صحفي الخميس، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات بصواريخ ومسيرات من إيران تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، الأمر الذي تدينه تلك الدول وتطالب مرارا بوقف الاعتداءات.

وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف “قواعد ومصالح أمريكية” في المنطقة، في إطار ردها على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين.