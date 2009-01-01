  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,267

الخميس 26 مارس 2026 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,267



غزة / سما /

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,267 شهيدا، و171,976 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، شهيدان و17 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 691، وإجمالي الإصابات إلى 1,876، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

الأخبار الرئيسية

1-1774515384-jpg-1774515384.wm

