إسرائيل تعلن اغتيال قائد بحرية الحرس الثوري "المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز"

الخميس 26 مارس 2026 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن اغتيال قائد بحرية الحرس الثوري "المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز"



القدس المحتلة / سما /

أعلنت مصادر إسرائيلية اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري".

وادعى مسؤول إسرائيلي، بحسب "القناة 12"، اغتيال قائد القوات البحرية، "الأدميرال علي رضا تنكسيري" بغارات على بندر عباس جنوب إيران والمسؤول عن ملف إغلاق مضيق هرمز.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن تنكسيري الذي يشغل منصب قائد البحرية في الحرس الثوري منذ 2018 هو المسؤول الأول عن خطط إغلاق مضيق هرمز. فقد أكد مسؤول إسرائيلي للقناة 12 أن هذا القيادي الإيراني كان مسؤولاً عن إغلاق المضيق الحيوي الذي تمر عبره خمس شحنات النفط والغاز عالمياً.

وفي أعقاب الحرب العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، اضطربت الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد الشريان الأهم للتجارة العالمية، وهو أهم ممر مائي لتجارة الطاقة في العالم بعدما أعلنت إيران إغلاقه، ما وضع سلاسل التوريد العالمية أمام اختبار صعب.

أكسيوس: تداولات مريبة بمليارات الدولارات قبل إعلان ترامب تعليق ضرب منشآت الطاقة الإيرانية