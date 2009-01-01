بدء العمل بالتوقيت الصيفي في اسرائيل الجمعة

الخميس 26 مارس 2026 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

تستعد اسرائيل للانتقال إلى التوقيت الصيفي لعام 2026 فجر يوم الجمعة الموافق 27 آذار/ مارس، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

وسيتم عند الساعة الثانية فجرًا تقديم الساعة إلى الثالثة فجرًا، ما يعني فقدان ساعة من النوم مقابل زيادة ساعة من ضوء النهار خلال المساء.

وبموجب هذا التغيير، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد بعد انتهاء فترة التوقيت الشتوي التي استمرت منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى فجر يوم الأحد 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، حيث سيتم حينها إعادة عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الوراء والعودة إلى التوقيت الشتوي.

ويهدف العمل بالتوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ساعات النهار بشكل أفضل خلال أشهر الصيف، عبر تأخير وقت غروب الشمس وإتاحة ساعات إضاءة أطول في المساء.

