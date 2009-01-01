صحيفة : 83% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية استهدفت دول الخليج العربية و17% فقط طالت إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

إحصاء للهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية منذ 28 فبراير أن 83% منها استهدفت دول الخليج، مقابل 17% طالت إسرائيل.

وبحسب البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة وجمعتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أطلقت إيران حتى مساء الأربعاء 4391 صاروخا ومسيرة على دول الخليج العربية، استهدفت منشآت حيوية وأعيانا مدنية. في المقابل، أطلقت إيران على إسرائيل 930 صاروخا ومسيرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.

الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة

وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تعرضت لـ2156 هجمة، تليها الكويت بـ791 اعتداء، ثم السعودية بـ723 هجوما، فيما استهدفت البحرين بـ429 هجوما، وقطر بـ270 هجوما، وعُمان بـ22 طائرة مسيرة.

وأظهرت المنظومات الدفاعية الخليجية كفاءة عالية في التصدي لهذه الاعتداءات، حيث تمكنت من تحييد خطر معظم الصواريخ والمسيرات الإيرانية، فيما واصلت طهران هجماتها التي تصفها الدول العربية والإسلامية بأنها منافية للقانون الدولي ومستهدفة لأمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفا إياها بالشنيعة، وداعيا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين.

وأيد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قرارا تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، خاصة ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة.

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدا أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.