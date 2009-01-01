"سأطلق الجحيم".. ترامب يهدد إيران بهجوم شامل في حال رفض مقترح السلام

الخميس 26 مارس 2026 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

رفع البيت الأبيض من حدة تهديداته تجاه طهران، محذراً من أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لـ "إطلاق العنان للجحيم" وتوسيع العمليات العسكرية بشكل غير مسبوق إذا ما أصرت إيران على رفض مقترح وقف إطلاق النار المكون من 15 بنداً.

وجاء هذا التحذير الصارم بعد ساعات من إعلان إيران رفضها للمقترح الأمريكي، واستمرارها في شن هجمات صاروخية وبالمسيرات استهدفت إسرائيل ودولاً خليجية، معلنة أن الحرب لن تنتهي إلا بشروطها الخاصة.

تحركات عسكرية وتصعيد ميداني

وفي خطوة عملية لتعزيز التهديدات الأمريكية، أعلن البنتاغون عن خطة لنشر قوات إضافية من الفرقة 82 المحمولة جواً التابعة للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، لتنضم إلى الوحدات البحرية المتواجدة في المنطقة.

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع حيوية لإنتاج صواريخ "كروز" في قلب العاصمة طهران أيضا.

مفاوضات خلف الكواليس واضطراب الأسواق

ورغم النفي الإيراني لوجود محادثات، ادعى الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تخوض مفاوضات حالياً يشارك فيها نائبه "جي دي فانس" ومستشاره "جاريد كوشنر"، وهي الادعاءات التي وصفها القادة العسكريون في إيران بأنها "وعود فارغة" تهدف لتهدئة الرأي العام ومراكز المال العالمية.

وشهدت أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة، حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة تزيد عن 5% اليوم الأربعاء مدفوعة بآمال التهدئة، رغم أن خام برنت لا يزال مرتفعاً بنسبة 35% منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية في تل أبيب رد الفعل الإيراني النهائي على التحذيرات الأمريكية الأخيرة، تزامناً مع استمرار الغارات الجوية المكثفة على إيران.

