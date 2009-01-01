اسرائيل تمدد إغلاق المجال الجوي أمام الشركات الأجنبية حتى منتصف نيسان

الأربعاء 25 مارس 2026 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تمديد القيود المفروضة على المجال الجوي الإسرائيلي حتى 16 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الجارية.

وأوضحت تقارير عبرية أن تمديد "بلاغ الطيارين" (NOTAM) الفني جاء نتيجة لتقييمات أمنية أجرتها وزارة الجيش، وهو ما يعني استمرار إغلاق المجال الجوي أمام معظم رحلات الطيران التجاري المنتظمة.

ومنذ بدء الهجمات المشتركة مع الولايات المتحدة على إيران في 28 شباط الماضي، لا يزال العمل مقتصر على جداول زمنية مقلصة تقتصر على شركات الطيران الإسرائيلية فقط لرحلات الإجلاء والضرورة القصوى.

وقالت سلطة المطارات في بيان رسمي: "نود التوضيح أنه لا يوجد تغيير في وضع المجال الجوي الإسرائيلي، والبلاغ المنشور اليوم هو تمديد فني للوضع القائم منذ بداية الحرب على إيران، ويمكن تحديثه أو اختصاره أو تمديده في أي وقت، بما في ذلك بشكل يومي وفقا للتطورات الميدانية".

ويعني هذا القرار استمرار حظر شركات الطيران الأجنبية من تشغيل رحلاتها من وإلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب، تزامنا مع تحذيرات مماثلة أصدرتها وكالات سلامة الطيران الأوروبية والأمريكية بشأن الطيران في المنطقة أيضا.

