أكسيوس: تداولات مريبة بمليارات الدولارات قبل إعلان ترامب تعليق ضرب منشآت الطاقة الإيرانية

الأربعاء 25 مارس 2026 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير صحفي أمريكي، مساء اليوم الأربعاء، عن شبهات بحدوث عمليات "تداول داخلي" واستغلال معلومات سرية في أسواق النفط العالمية، سبقت إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الهدنة المؤقتة مع إيران.

وذكر موقع "أكسيوس" أن جهات رقابية مالية بدأت بفتح تحقيق في حركات تداول مريبة بمليارات الدولارات في عقود النفط الآجلة، جرت قبل ساعات قليلة من إعلان ترامب المفاجئ عن تعليق استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأشار التقرير إلى أن "مستثمرين مجهولين" حققوا أرباحاً طائلة نتيجة التقلبات الحادة في أسعار النفط التي أعقبت الإعلان، وسط تساؤلات حول وصول معلومات مسربة من داخل الإدارة الأمريكية لجهات استثمارية محددة قبل نشر الخبر رسمياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس من المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران، حيث أدت مهلة الأيام الخمسة التي منحها ترامب إلى تهدئة مؤقتة في أسواق الطاقة، رغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على المنشآت العسكرية الأخرى أيضا.

ولم يصدر البيت الأبيض حتى اللحظة أي تعقيب رسمي على هذه الأنباء، في حين طالبت أطراف في الكونغرس بضرورة الكشف عن هوية المتداولين لضمان عدم استغلال قرارات الحرب والسلم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

