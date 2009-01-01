الاحتلال يصادق على بناء 472 وحدة استيطانية جديدة وشرعنة بؤرة استيطانية بالضفة

القدس المحتلة/سما/

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على مخططات استيطانية جديدة تقضي ببناء مئات الوحدات السكنية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية أن مؤسسات التخطيط التابعة للاحتلال أقرت دفع بناء 472 وحدة استيطانية جديدة، في خطوة يقودها وزير المالية والوزير في وزارة الجيش الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، بهدف تعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق استراتيجية بالضفة.

ووفقا للتفاصيل التي أوردها الإعلام العبري، فقد شملت المصادقة النهائية (منح سريان المفعول) والمصادقة للإيداع الوحدات التالية:

* مستوطنة "كيدم عربة" في منطقة الأغوار: المصادقة النهائية على بناء 316 وحدة استيطانية.

وتعتبر هذه الخطوة المرحلة الأخيرة في عملية "شرعنة" هذه المستوطنة التي بدأت كبؤرة استيطانية عام 2017 بالقرب من تقاطع طريق 1 وطريق 90 بقرية النبي موسى جنوب أريحا، حيث سيسمح المخطط الجديد بتوسيعها بشكل كبير لمواجهة الطلب المرتفع على السكن فيها.

* مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي رام الله: المصادقة النهائية على بناء 90 وحدة استيطانية جديدة، لتعزيز التوسع الاستيطاني في منطقة وسط الضفة الغربية.

* مستوطنة "فصايل" في الأغوار الوسطى: المصادقة على إيداع مخطط لبناء 54 وحدة استيطانية جديدة، تهدف لزيادة عدد المستوطنين في منطقة الأغوار.

* مستوطنة "بدوئيل" المقامة على أراضي سلفيت: المصادقة النهائية على بناء 12 وحدة استيطانية إضافية لتوسيع المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت.

وأكد سموتريتش أن شرعنة "كيدم عربة" وتوسيع المستوطنات الأخرى هو جزء من رؤية استراتيجية تهدف لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور الطرق الرئيسية وفي عمق المناطق المصنفة "ج"، معتبرا أن البناء الاستيطاني هو "السبيل الوحيد لمنع إقامة دولة فلسطينية".

يشار إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة حكومة الاحتلال لشرعنة 69 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وتثبيت وضعها القانوني، في ظل الغطاء السياسي الذي توفره وزارة الجيش الإسرائيلية والعمليات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية.